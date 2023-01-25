Москва, 25 января, 2023, 06:01 — ИА Регнум. В 2022 году Китай стал крупнейшим импортёром автомобилей в Россию, сообщила 25 января РИА «Новости» со ссылкой на информацию, полученную в Федеральной таможенной службе.

Milhouse35 Китайский автомобиль

За прошлый год количество ввезённых на территорию России китайских легковых автомобилей увеличилось на 40% и достигло 117 000.

В 2022 году продажи новых легковых автомобилей в России упали на 59%.

Среди проданных автомобилей китайские составили почти пятую часть, лишь совсем немного уступив южнокорейским.