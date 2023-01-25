Вашингтон, 25 января, 2023, 05:54 — ИА Регнум. Американские танки Abrams, как и любая другая военная техника стран НАТО, будут уничтожены российской армией в случае, если США примут решение поставить их Киеву. Такое заявление сделал 24 января посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводит пресс-служба посольства.

Mil.ru Анатолий Антонов

Антонов отметил, что Белый дом в ходе украинского кризиса неоднократно использовал приём с публикацией информации в СМИ накануне поставок вооружения Киеву в значительных объёмах.

«Анализ всей последовательности действий Вашингтона показывает: американцы постоянно повышают «планку» военного содействия своим марионеткам. Особенно четко это проявляется, когда ВС РФ одерживают новые победы и уверенно освобождают территорию России от нацистской угрозы», — указал Антонов.

Российский дипломат подчеркнул, что в случае, если администрация США примет решение о передаче Киеву танков Abrams, американская техника будет уничтожена российскими военнослужащими так же, как уничтожаются все иные образцы военной техники, которые киевский режим получает от стран НАТО. По мнению Антонова, очевидно, что Вашингтон пытается нанести России стратегическое поражение.

«Всё больше официальных лиц и экспертов в Америке признают: речь идет о «войне по доверенности» с нашей страной», — указал российский посол.