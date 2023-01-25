Лос-Анджелес, США, 25 января, 2023, 05:06 — ИА Регнум. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал Вторую поправку к Конституции США, дающую право на владение оружием, «пакт самоубийства», сообщает 25 января телеканал Fox News.

Цитата из к/ф «Джон Уик». Реж. Чад Сталхески, Дэвид Литч. 2014. США Перестрелка

Ньюсом сделал это заявление в пригороде Лос-Анджелеса Монтерей-Паре, где в минувшие выходные в результате стрельбы были убиты 11 человек, а 24 января семь человек было застрелено в Халф-Мун-Бэй, недалеко от Сан-Франциско.

Ньюсом заявил, что он хочет, чтобы на всей территории США, как это уже сделано в Калифорнии, было запрещено оружие военного образца.

В штате Калифорния действуют одни из самых строгих законов США об оружии.

В свою очередь, Национальная стрелковая ассоциация (NRA) назвала заявление Ньюсома «лицемерным». Губернатор сделал его на улице, со всех сторон окруженный вооружёнными телохранителями.

Напомним, что массовые расстрелы на территории США носят регулярный характер.