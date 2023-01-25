Токио, 25 января, 2023, 04:13 — ИА Регнум. Глава нижней палаты парламента Японии Хироюки Хосода отверг обвинения связях с сектой Муна, но при этом отказался публично обсуждать вопросы, связанные с этой религиозной группой, сообщает 24 января агентство Киодо Цусин.

Иван Шилов ИА REGNUM Японский самурай

78-летний Хосода, который ранее возглавлял крупнейшую внутрипартийную фракцию в правящей Либерально-демократической партии, заявил, что не получал никаких политических запросов от религиозной организации и поэтому не чувствует себя виновным.

Но оппозиционные партии выразили готовность продолжить обвинять Хосоду за связи с мунитской Церковью Объединения.

Кэнта Идзуми, глава ведущей оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии, подверг Хосоду резкой критике. «Его объяснения остаются неясными. Почему он не объясняет всё публично?», — сказал Идзуми.

Если оппозиционный лагерь продолжит занимать жёсткую позицию по отношению к Хосоде, правительство Фумио Кисиды, вероятно, столкнётся с трудностями в продвижении ключевых моментов своей политики, что негативно скажется на ЛДП на местных выборах в апреле.

Тем временем Хосода заявил, что он уже дважды делал заявления и что было бы неуместно проводить пресс-конференцию в качестве главы нижней палаты, поскольку он должен играть нейтральную роль в парламенте.

Спикер признал, что посещал несколько мероприятий, связанных с религиозной организацией, но отрицал получение от них какой-либо поддержки в его предвыборных кампаниях или пожертвований от группы, основанной ярым антикоммунистом Мун Сон Мёном в Южной Корее в 1954 году.

Напомним, что Церковь Объединения столкнулась с серьезной проверкой после того, как в июле прошлого года бывший премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен человеком, утверждавшим, что он и его семья сильно пострадали от деятельности этой религиозной организации.