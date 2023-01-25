Москва, 25 января, 2023, 03:28 — ИА Регнум. Депутат Государственной Думы РФ Олег Матвейчев («Единая Россия») предложил заморозить получение всех доходов, уехавших и выступивших против России артистов, сообщает 24 января РИА «Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная Дума

Для того, чтобы установить, есть ли в действиях артистов состав преступления, можно начать следствие, считает депутат. А на время следствия следует принять обеспечительные меры и заморозить все возможные получения доходов. И, если, следствие выяснит, что имело место уголовное преступление или административное правонарушение, то замороженные средства пойдут на уплату штрафа.

Матвейчев пояснил, что можно замораживать доходы от аренды, недвижимость и, самое главное, доходы от исполнения песен и показа фильмов.

Депутат призвал обращать внимание на то, чьи песни «крутятся» по радио.

Напомним, что председатель Государственной Думы Вячеслав Володин ранее уже предложил проводить конфискации имущества у российских граждан, которые позволяют себе оскорблять Россию.