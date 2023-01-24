Вашингтон, 25 января, 2023, 02:22 — ИА Регнум. Американские инструкторы в течение очень долгого времени тренировали киевских боевиков, 24 января заявил телеканалу Fox News бывший госсекретарь США Майк Помпео.

Иван Шилов ИА REGNUM Майк Помпео

Он отметил, что, работая на посту руководителя Центрального разведывательного управления (с 2017 по 2018 год), неоднократно посещал Юго-Восток Украины, где Соединенные Штаты «различными методами» обучали силы специального назначения ВСУ. Помпео также призвал американцев гордиться этой деятельностью США на украинской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Соединенные Штаты создавали плацдарм в Донбассе и на востоке Украины для удара по России, однако Москва сорвала этот замысел.