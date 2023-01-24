Женева, Швейцария, 25 января, 2023, 01:58 — ИА Регнум. Представленная Россией видеозапись с пытками российских военных, находящихся в плену у ВСУ, была изучена Управлением верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), заявила пресс-секретарь этого агентства Равина Шамдасани.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Нам известно об этой видеозаписи, составленной из ранее доступных видеоматериалов, которые Управление уже проанализировало и включило в различные отчеты», — сказала она в разговоре с РИА Новости.

Пресс-секретарь отметила, что верховный комиссар УВКПЧ Фолькер Тюрк еще в ноябре публично прокомментировал одно из таких видео. Кроме того, по словам Шамдасани, в этом же месяце глава миссии УВКПЧ на Украине сообщила о ряде подобных случаев.

Представитель агентства ООН подчеркнула, что в отчете УВКПЧ, составленном по итогам первых шести месяцев спецоперации, представлено 50 фактов пыток и жестокого обращения с военнопленными со стороны боевиков ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова представила видеозапись с кадрами актов насилия и казней, которые осуществлялись украинскими боевиками.