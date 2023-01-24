Лима, 25 января, 2023, 01:04 — ИА Регнум. Сторонников экс-президента Перу Педро Кастильо, протестующих с декабря, призвала к перемирию и конструктивному диалогу действующий перуанский лидер Дина Болуарте. Об этом 24 января политик заявила в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась в её социальных сетях.

(сс) Ministerio de Defensa del Perú Дина Болуарте

«Я призываю свою любимую родину к перемирию и установлению переговорных столов», — сказала Болуарте.

Президент Перу отметила, что считает необходимым определять повестку для каждого региона в отдельности и развивать страну. Кроме того, Болуарте обратилась к конгрессу с просьбой ускорить подготовку к новым выборам.

Напомним, сторонники арестованного после попытки роспуска парламента экс-президента Перу Кастильо начали с 10 декабря проводить массовые акции протеста в крупных городах страны. Протесты перерастали в беспорядки и столкновения с полицией, в результате которых погибло 55 человек. Основные требования протестующих: отставка Болуарте, роспуск конгресса, принятие новой конституции и проведение новых президентских выборов в ближайшее время.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании полицией в Перу более 200 человек после штурма университета Сан-Маркос в Лиме.