Москва, 25 января, 2023, 00:22 — ИА Регнум. Автомобиль сбил несколько человек, находившихся на тротуаре на юго-востоке Москвы, 24 января сообщил в своем телеграм-канале городской департамент транспорта.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло на улице Нижние поля. Кроме того, на улице Генерала Кузнецова на юго-востоке Москвы легковой автомобиль сбил на пешехода.

Ранее сообщалось, что 24 января на Полярной улице на севере Москвы машина совершила наезд на велосипедиста.

Как передавало ИА REGNUM, 24 января портал «МВД-Медиа» распространил информацию о том, что в Новосибирской области произошла авария с участием автомобиля скорой помощи. В результате инцидента погибли четыре человека, а еще трое пострадали.