Вашингтон, 24 января, 2023, 22:35 — ИА Регнум. По меньшей мере три человека стали жертвами стрельбы в американском городе Якима (штат Вашингтон) в ночь на 24 января, передает телеканал CNN со ссылкой на управление городской полиции.

Niels Noordhoek Стрельба

В совершении преступления подозревается 21-летний местный житель. Злоумышленник открыл огонь возле продуктового магазина.

Одна из его жертв была убита на улице. Кроме того, преступник застрелил двоих посетителей магазина.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января американский президент Джо Байден призвал Конгрессс США одобрить законопроект о запрете на продажу штурмового оружия и магазинов большой емкости в стране.