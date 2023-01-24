Берлин, 24 января, 2023, 23:31 — ИА Регнум. Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хруппала считает решение парвительства отправить германские танки киевскому режиму ограблением собственной армии, сообщает 24 января его пресс-служба.

U.S. Army Танк Leopard 2A6

Поставки танков, считает Хруппала, которые находятся на вооружение германской армии лишь продолжат «грабёж Бундесвера».

«Тем самым канцлер Олаф Шольц ставит под угрозу безопасность Германии и её граждан», — заявил политик.

О том, что официальный Берлин принял решение о поставках киевскому режиму танков Leopard 2, сообщил журнал Spiegel.

По информации журнала, речь идет как минимум об одной роте Leopard 2A6. Другие западные страны, также хотят поставить Украине состоящие у них на вооружении танки Leopard 2. Правительство ФРГ намерено предоставить разрешение на экспорт этих танков другим странам, в частности, таким как Польша.

Решению Германии, по-видимому, предшествовали интенсивные консультации в течение нескольких дней с союзниками, особенно в Вашингтоне. Канцлер Шольц всегда подчёркивал, что он хотел поставлять танки только совместно с другими странами, в первую очередь, с США.

Партнёры СДПГ по правящей коалиции, «Зелёные» и СВДП в последнее время усилили нажим на Шольца, чтобы тот поставил танки на Украину. Лишь недавно канцлер принял решение о поставке Украине боевых машин пехоты Marder.

Напомним, что основной боевой танк Leopard 2 был принят на вооружение Бундесвера в 1979 году. Также он состоит на вооружении в армиях более 20 стран.