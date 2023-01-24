Осло, 24 января, 2023, 22:17 — ИА Регнум. Норвегия изучает возможность поставки киевскому режиму до восьми танков Leopard («Леопард»), которые находятся в распоряжении страны, 24 января сообщила газета Dagens Næringsliv (DN) со ссылкой на свои источники.

Hiuppo Основной боевой танк Leopard 2А4

Всего на вооружении королевства состоят 36 таких боевых машин. Отмечается, что в ближайшее время норвежские власти должны принять решение о приобретении новых танков.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель предупредила о том, что передача немецких танков Киеву спровоцирует эскалацию конфликта на украинской территории.