Москва, 24 января, 2023, 22:02 — ИА Регнум. Семьям контрактников частных военных компаний могут установить такие же льготы, как и семьям мобилизованных по частичному призыву в ВС РФ. С таким предложением выступила заместитель руководителя рабочей группы по вопросам специальной военной операции, глава штаба «Единой России» по гуманитарному сотрудничеству, депутат Госдумы Анна Кузнецова.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

Она отметила, что принятие решения о единых льготах для участников спецоперации поможет сформировать единый подход к поддержке их семей. Кузнецова привела в пример, в частности, такую ситуацию, когда в семье один сын защищает Родину в статусе мобилизованного, а другой — по контракту с ЧВК. При этом действие льгот, принятых на уровне властей РФ и регионов, на одного распространяются, а на другого — нет. Нужны системные ответы на эти вопросы, считает Кузнецова.

«Рабочая группа по вопросам СВО предлагает расширить льготы для семей мобилизованных на семьи контрактников ЧВК. Это поможет сформировать единый подход к поддержке семей участников спецоперации», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ о порядке ежемесячных выплат мобилизованным. В соответствии с документом, выплаты охватывают период со дня назначения мобилизованного на воинскую должность до момента освобождения. При заключении контракта военнослужащий получает выплаты со дня вступления в силу этого договора.