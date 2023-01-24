Семьи контрактников ЧВК предлагают наделить льготами мобилизованных
Москва, 24 января, 2023, 22:02 — ИА Регнум. Семьям контрактников частных военных компаний могут установить такие же льготы, как и семьям мобилизованных по частичному призыву в ВС РФ. С таким предложением выступила заместитель руководителя рабочей группы по вопросам специальной военной операции, глава штаба «Единой России» по гуманитарному сотрудничеству, депутат Госдумы Анна Кузнецова.
Она отметила, что принятие решения о единых льготах для участников спецоперации поможет сформировать единый подход к поддержке их семей. Кузнецова привела в пример, в частности, такую ситуацию, когда в семье один сын защищает Родину в статусе мобилизованного, а другой — по контракту с ЧВК. При этом действие льгот, принятых на уровне властей РФ и регионов, на одного распространяются, а на другого — нет. Нужны системные ответы на эти вопросы, считает Кузнецова.
«Рабочая группа по вопросам СВО предлагает расширить льготы для семей мобилизованных на семьи контрактников ЧВК. Это поможет сформировать единый подход к поддержке семей участников спецоперации», — говорится в сообщении пресс-службы.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ о порядке ежемесячных выплат мобилизованным. В соответствии с документом, выплаты охватывают период со дня назначения мобилизованного на воинскую должность до момента освобождения. При заключении контракта военнослужащий получает выплаты со дня вступления в силу этого договора.