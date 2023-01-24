Украина, 16 января, 2006, 11:18 — ИА Регнум. 15 января в Харькове прошла межпартийная конференция, на которой был создан избирательный оппозиционный блок политических партий "Не так!". Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, соответствующее решение подписали харьковские областные организации партий СДПУ(о), Республиканской партии Украины, всеукраинского политического объединения "Женщины за будущее" и всеукраинского объединения "Центр".

Руководящий орган блока - координационный совет, составили 8 человек: 3 представителя СДПУ(о) с правом решающего голоса, 2 представителя "Женщины за будущее", 2 представителя "Республиканской партии Украины" и один представитель объединения "Центр".

Руководитель координацинного совета, секретарь харьковского областного комитета СДПУ(о) Владимир Шепетин заявил: "Мы собрались как единая команда для того, чтобы реализовать на Харьковщине политические цели, которые преследует наш блок, организационно решить все вопросы и провести успешно избиральную компанию-2006".