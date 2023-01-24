Украина, 16 января, 2006, 11:18 — ИА Регнум. 15 января в Харькове прошла межпартийная конференция, на которой был создан избирательный оппозиционный блок политических партий " Не так !". Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, соответствующее решение подписали харьковские областные организации партий СДПУ(о) , Республиканской партии Украины , всеукраинского политического объединения " Женщины за будущее " и всеукраинского объединения "Центр".

Руководящий орган блока - координационный совет, составили 8 человек: 3 представителя СДПУ(о) с правом решающего голоса, 2 представителя "Женщины за будущее", 2 представителя "Республиканской партии Украины" и один представитель объединения "Центр".