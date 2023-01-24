Москва, 24 января, 2023, 20:19 — ИА Регнум. Российские средства ПВО являются одними и лучших в мире. Об этом 24 января в ходе встречи в Кремле с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым заявил президент России Владимир Путин.

Mil.ru Российские системы ПВО в Арктике

«Практическая боевая работа показывает, что ПВО России одна из лучших в мире», — дал оценку глава государства.

Как отметил президент РФ, в России производят в три раза больше таких ракет, как ракеты системы Patriot в США. А количество российских ракет ПВО можно сопоставить лишь со всем мировым производством.

«Что касается ракет ПВО в целом, разного назначения, российское производство сопоставимо со всем мировым производством. Кроме всего прочего, и сами системы — современные и надежные. Тем не менее, конечно, все бывает, но в целом, система работает исправно», — заявил Путин.

Напомним, в январе 2022 года в ходе встречи с генеральным конструктором концерна «Алмаз-Антей» Павлом Созиновым Владимир Путин дал оценку российским системам ПВО, разработанными предприятием, назвав их самым надежным в мире и самым востребованным на мировом рынке вооружением.