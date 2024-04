Чикаго, США, 24 января, 2023, 19:14 — ИА Регнум. Стрелки часов Судного дня сдвинулись на десять секунд вперед. Теперь до возможного апокалипсиса остаётся 90 секунд условного отсчёта времени. Об этом 24 января объявили в Бюллетене ядерных исследований, издающимся университетом Чикаго.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

Отмечается, что перевести стрелки было решено, главным образом, из-за ситуации на Украине. Также на новое время повлияли сохраняющиеся угрозы, связанные с климатическим кризисом.

«Мы живём во времена беспрецедентной опасности, и часы Судного дня отражают эту реальность. 90 секунд до полуночи — это самое близкое время до полуночи, на которое часы когда-либо были установлены», ― пояснила президент и главный исполнительный директор Bulletin of the Atomic Scientists Рэйчел Бронсон.

Она подчеркнула, что решение перевести стрелки в это положение для экспертов было нелёгким.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году стрелки часов Судного дня подвинулись к «ядерной полуночи» сразу на 30 секунд. Как сообщили тогда президент американского журнала The Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон, ситуация с ядерным оружием ухудшилась до катастрофической.

В 2020 году после перевода стрелок на 20 секунд вперёд часы Судного дня стали показывать 100 секунд до наступления «ядерной катастрофы». В январе 2022 года часы остались на этой же отметке ― 23:58:20.

Напомним, эти часы впервые были «запущены» на обложке Бюллетеня ядерных исследований в 1947 году. Дальше всего от ядерной полуночи стрелки часов находились в 1991 году, когда между СССР и США был подписан Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Тогда на часах было 23:43.