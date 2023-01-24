Тегеран, 24 января, 2023, 19:08 — ИА Регнум. Ответственность за «раздувание огня» на Украине лежит на Соединённых Штатах, так как это произошло из-за «интервенционистской политики» США. Об этом 24 января сообщил в соцсети Twitter министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

Mfa.gov.ir Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан

Он отреагировал на то, что Вашингтон под предлогом защиты прав человека ввёл санкции в отношении ряда иранских должностных лиц. Абдоллахиян отметил, что в Белом доме не имеют права даже говорить о правах человека после истребления 2 млн человек в Ираке, Афганистане, Йемене и Сирии, а также развязывания конфликта на Украине.

«Прекратите свои вводящие в заблуждение заявления, иранский народ хорошо осведомлен о реальности украшенных волчьих клыков», — написал глава иранского МИД.

Напомним, США и ЕС стали вводить санкции в отношении Ирана, отмечая, что это — реакция на подавление антиправительственных протестов в исламской республике. Тегеран обвинил страны Запада в использовании санкций для обострения социальной напряжённости в Иране.