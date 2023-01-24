Вашингтон, 24 января, 2023, 18:43 — ИА Регнум. Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон, поддерживающий Республиканскую партию, увидел в требовании сенатора Линдси Грэма к Белому дому отправить на Украину американские танки признание Конгресса США в поражении Киева в конфликте с Россией.

Григорий Сысоев/Источник: РИА Новости Линдси Грэм

«<…> Они лгали вам в течение года и говорили, что Украина побеждает. Теперь они признают, что Украина проигрывает, и вы должны удвоить свою поддержку», — заявил ведущий.

Ранее во вторник, 24 января, в эфире телеканала Sky News Arabia сообщили, что президент США Джо Байден дал согласие на передачу Украине десятка танков Abrams, так как считает, что это сможет повлиять на Германию и их решение поставить киевскому режиму свои основные боевые танки.