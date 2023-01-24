Прага, 24 января, 2023, 18:18 — ИА Регнум. О прекращении встреч с избирателями из-за писем с угрозами сообщил кандидат в президенты Чехии Андрей Бабиш на пресс-конференции в Праге.

Алексей Витвицки/РИА Новости Андрей Бабиш

Политик прекращает встречи в связи с получением писем с угрозой убийства при успехе на выборах. Кандидат процитировал анонимное письмо с угрозой, в котором говорится, что он «сохранит жизнь и честь», если проиграет на выборах.

Андрей Бабиш, который набрал 34,9% голосов и занял второе место в ходе первого тура выборов, заявил, что ситуация обостряется до сумасшедших размеров, люди уже угрожают ближайшему окружению Бабиша.

Кандидат в президенты отменил поездку в краевой центр Градец-Кралове 24 января, а также все другие встречи с избирателями.