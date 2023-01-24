Бердянск, Запорожская область, 24 января, 2023, 18:01 — ИА Регнум. Член главного совета администрации Запорожской области и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов обвинил спецслужбы Украины во взрыве автомобиля в Бердянске.

Владимир Трефилов/РИА Новости Владимир Рогов

«Взрыв был очень мощным. По предварительной информации, случившееся является терактом, за которым стоят спецслужбы Украины», — цитирует Рогова РИА Новости.

Напомним, что взрыв произошел 24 января возле одной из городских школ. Как утверждал Владимир Рогов, в момент взрыва в автомобиле находилась местная предпринимательница Валентина Мамай.

13 января в Бердянске была подорвана машина главы администрации Бердянского района Запорожской области Алексея Кичигина. Отмечалось, что к теракту имеют прямое отношение спецслужбы Украины.