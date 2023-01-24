Тегеран, 24 января, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Политика Соединённых Штатов подрывает мир и стабильность на Ближнем Востоке. Об этом 24 января заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

Сергей Гунеев/РИА Новости Хоссейн Амир Абдоллахиан

«Одним из результатов американского вмешательства является нарушение мира во всем регионе», ― подчеркнул он в сообщении в Twitter.

Глава иранского внешнеполитического ведомства также обвинил Вашингтон в «разжигании огня» конфликта на Украине.

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Абдоллахиан призвал Белый дом прекратить делать «лицемерные заявления, противоречащие действительности».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее отставной подполковник и бывший профессор истории в Академии ВВС США Уильям Астор заявил, что только поддержка США позволяет Украине противостоять России, без неё Киев был бы взят за считанные дни, а силы ВСУ разбиты ещё летом. По словам профессора Уэслианского университета Питера Ратленда, российские войска вошли бы в Киев в первые дни спецоперации, если бы не помощь Запада Украине. Поставки оружия для ВСУ сыграли решающую роль в отходе российских сил от Харькова и Херсона, уверен эксперт.