Луганск, 24 января, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник считает, что последние перестановки в офисе президента Украины вызваны желанием США сократить коррумпированность киевского режима и сделать его более управляемым. Об этом дипломат сообщил ТАСС 24 января.

Council.gov.ru Родион Мирошник

Он прокомментировал отставку замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко и ряда других чиновников. По мнению Мирошника, Тимошенко в этой ситуации сделали «козлом отпущения».

При этом, как считает бывший посол, Вашингтон планирует убрать с должности главу офиса украинского президента Андрея Ермака, так как он является «основным звеном коррупции».

«Коррупционный кейс, который существовал всегда, в Вашингтоне обострили именно в преддверии, как там считают, «переломного этапа на поле боя» и его последствий для внутренних потрясений на Украине», — сказал Мирошник.

Напомним, Тимошенко ушёл в отставку 23 января. Он проработал на должности с мая 2019 года.