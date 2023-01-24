Каир, 24 января, 2023, 17:28 — ИА Регнум. В Египте сделано интересное научное открытие при помощи компьютерного томографа. Ученые обнаружили, просветив мумию золотого мальчика», 49 амулетов-оберегов, пишет журнал Frontiers in Medicine.

Иван Шилов ИА REGNUM Египет

Они изготовлены из различных драгоценных материалов, в том числе из золота, различных самоцветов. Как считает профессор Каирского университета Сахар Салим, эти обереги «должны были защищать их владельца и придавать силу его телу в загробной жизни».

По мнению ученого, «золотой мальчик», мумия которого была обнаружена в 1916 году на одном из древнеегипетских кладбищ, был одним из представителей знати времен птолемеевской эры. Об этом говорят богатое убранство гроба и украшения на самой мумии.

В ближайшее время обнаруженные артефакты будут выставлены в центральном павильоне Каирского египетского музея вместе с мумией «золотого мальчика».

Ранее сообщалось об обнаружении в 2019 году крупного захоронения эллинистического периода в районе Туна-эль-Габаль в египетской провинции Эль-Минья. Всего было найдено 40 мумий, десять из которых — детские.