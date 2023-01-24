Донецк, 24 января, 2023, 17:21 — ИА Регнум. В Донбассе при спасении раненых под Артемовском погиб православный священник — иеромонах Дамаскин (Денис Волин), руководивший поисковым отрядом из Ивановской области. О его гибели 24 января сообщил исполнительный директор школы-интерната при Николо-Шартомском монастыре иеромонах Спиридон (Дуткович).

Сергей Аверин/РИА Новости Кровь людей, пострадавших в результате обстрела со стороны ВСУ

Он рассказал, что предположительно датой гибели священника стало 22 января. Иеромонах Дамаскин руководил отделом по взаимодействию с казачеством Шуйской епархии, стоял во главе поискового отряда «Православная дружина в честь Святого благоверного князя Александра Невского», основанного на базе школы-интерната при Николо-Шартомском монастыре.

По словам его коллеги, погибший священник был удивительным человеком.

«Он крепко верил в Бога, крепко любил Родину, приучал к этому мальчишек. Очень ответственно ко всему относился и ребят заражал отношением к делу, труду, к тому, что тебе поручили», — заявил иеромонах Спиридон.

Напомним, в марте 2022 года в Белгородской области на границе с Украиной погиб под обстрелом со стороны украинских боевиков настоятель храма из Ленинградской области, протоиерей Олег Артемов.

В ноябре 2022 года сообщалось о гибели в зоне СВО военного священника 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ, клирика псковского храма благоверного князя Александра Невского иерея Александра Цыганова.