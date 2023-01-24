Херсон, 24 января, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о регулярных попытках киевских боевиков форсировать Днепр.

РИА Новости Разрушенный Антоновский мост через Днепр

«Попытки [Вооруженных сил Украины] форсировать Днепр или переправиться с правого берега на левый регулярно возникают, но и регулярно терпят неудачу…» — заявил Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

Врио главы региона также отметил, что абсолютно вся территория и пойма Днепра контролируются российскими военнослужащими.

Ранее Владимир Сальдо сообщал о регулярном обстреле левобережья Днепра в Херсонской области минометными группами Вооруженных сил Украины.