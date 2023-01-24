Херсон, 24 января, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Многие жители Херсона в настоящее время предпочитают не выезжать с левобережья, а наоборот — возвращаться в свои дома. В частности, так поступают всё больше тех, кто ранее выехал вглубь Херсонской области. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Макс Ветров/РИА Новости Эвакуированные жители Херсона

Он отметил, что в настоящее время российскими военными контролируются около 75% территории Херсонщины. То, что жители начали возвращаться домой, Сальдо назвал хорошим знаком.

«Есть такие хорошие знаки: больше возвращаются сейчас на левый берег, в свои населенные пункты, дома. Возвращаются те, кто уехал чуть-чуть подальше, вглубь Херсонской области», — отметил руководитель региона.

Напомним, двумя днями ранее заместитель губернатора Херсонской области по вопросам эвакуированных жителей Татьяна Кузьмич сообщила о том, что эвакуация из расположенных на левом берегу Днепра городов Херсонской области официально завершилась, однако при этом она фактически продолжается.

Также напомним, что с 25 января эвакуированные жители Херсонщины смогут получать выплаты в размере 100 тысяч рублей и жилищные сертификаты.