Вашингтон, 24 января, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Российская частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» представляет собой уникальную угрозу в непосредственном соприкосновении. Об этом говорится в отчёте разведки киевского режима о боях в районе Артёмовска, который попал в распоряжение телеканала CNN.

РИА Новости Боец группы «Вагнер»

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Так, в документе, датированном декабрём 2022 года, указывается, что бойцы «Вагнера» не отступают с позиций без приказа, а также не забирают раненых с поля боя самостоятельно, «так как их главная задача ― продолжать штурм до тех пор, пока цель не будет достигнута».

«Если штурм провалится, отступление также разрешается только ночью», ― говорится в отчёте.

В материале тактика группы «Вагнер» признаётся «единственной эффективной» на фоне мобилизованных войск. Так, вместо классических батальонных тактических групп российских Вооружённых сил «Вагнер» использует штурмовые подразделения. В отчёте отмечено, что ЧВК развёртывает свои силы в мобильных группах по десять человек и меньше, использует ручные противотанковые гранатомёты и разведданные, получаемые с беспилотников.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Министерстве обороны России заявили, что город Соледар в ДНР освобождали различные подразделения российской группировки войск (сил), однако, что касается непосредственного штурма городских кварталов Соледара, оккупированных ВСУ, «данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер».