Москва, 24 января, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Против блогеров Даши Корейки и Хилми Форкс было заведено административное дело о пропаганде ЛГБТ, ведётся расследование. Об этом говорится в ответе первого замглавы МВД РФ Александра Горового депутату Госдумы Яне Лантратовой (СРЗП), передает корреспондент ИА REGNUM 24 января.

Илья Питалев/РИА Новости Флаг ЛГБТ

«По результатам рассмотрения указанных сведений уполномоченным должностным лицом отдела МВД России по Тверскому району Москвы 13 января 2023 года возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьёй 6.21 «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола». Проводится административное расследование», — указывается в письме.

Также отмечается, что МВД РФ отказало в возбуждении административного дела о пропаганде наркотических средств и в данный момент ведёт проверку оценки действий названных блогеров по статье 242 УК РФ («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов»).

Кроме того, уточняется, что из-за имеющихся признаков нарушения закона о защите детей от причиняющей вред их здоровью информации, эти материалы также были направлены в Роскомнадзор и Следственный комитет.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на отказ российского хоккеиста Ивана Проворова надевать свитер в поддержку ЛГБТ.