Москва, 24 января, 2023, 15:10 — ИА Регнум. На Украине начался очередной «передел поляны». Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя кадровые перестановки в Киеве.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Мария Захарова

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«Уже и от поляны осталась полянка. А всё делят, вурдалаки ненасытные», ― написала дипломат в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал масштабные кадровые перестановки на разных уровнях власти и в правоохранительной системе на Украине.

Так, 23 января заявление об отставке с занимаемой должности уже написал замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко. Также известно, что свой пост намерен покинуть замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Вячеслав Негода.

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Кроме того, по данным киевских СМИ, в ближайшее время с занимаемых постов будут уволены глава областных военной администрации (ВГА) Сумской области Дмитрий Живицкий и глава ВГА Днепропетровской области Валентин Резниченко.

Днём ранее правительство Украины уволило подозреваемого во взяточничестве заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского, также исполнявшего обязанности главы ведомства.