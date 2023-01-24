Москва, 24 января, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект об интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в образовательную систему России, передает корреспондент ИА REGNUM 24 января. В целом они аналогичны нормам, принятым при интеграции Крыма, и являются наиболее комфортными, отмечают в Госдуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Поэтапная реализация закона позволит максимально эффективно интегрировать Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области в российское образовательное пространство», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Устанавливаются нормы, обеспечивающие соответствие образовательных и образовательно-квалификационных уровней, ученых степеней и ученых званий. Законопроектом деятельность в образовательных организациях и научных учреждениях приводится в соответствие с расположенными в России.

Прописываются особенности организации государственной итоговой аттестации и приема на обучение.

Так, согласно документу, прием на обучение в вузы, расположенные на территориях четырех новых регионов России, будет происходить в рамках контрольных цифр приема на обучение, а также за счет средств физических и (или) юридических лиц по программам бакалавриата, программам специалитета в 2023/24, 2024/25, 2025/26, 2026/27 учебных годах по результатам вступительных испытаний, проводящихся в школах самостоятельно или единого государственного экзамена (ЕГЭ) по выбору поступающих. А по программам магистратуры, программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки — по результатам вступительных испытаний, которые проведут организации, осуществляющее образовательную деятельность, самостоятельно.

«Право выбора (для выпускников школ на переходный период. — Ред.) будет подтверждено поправками ко второму чтению», — заверил замглавы Минпросвещения Андрей Корнеев в ходе дискуссии.

Илья Питалев/РИА Новости Замглавы Минпросвещения Андрей Корнеев

Также в законопроекте идет речь о признании образования, образовательно-квалификационных уровней, ученых степеней и ученых званий, полученных в этих регионах до дня их принятия в Российскую Федерацию, а также на Украине.

Определяется соответствие должностей педагогических и научно-педагогических работников.

Лицензии на осуществление образовательной деятельности, действующие на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области на день принятия их в Российскую Федерацию, будут действовать до предоставления временной лицензии на осуществление образовательной деятельности, но не позднее 1 января 2025 года.

Кроме того, организации, осуществляющие образовательную деятельность на территориях четырех регионов, также получают временное свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности. Это временное свидетельство будет действовать до получения постоянной аккредитации, но не позднее, чем до 1 января 2026 года, следует из документа.

Свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности, действующие на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области на день принятия их в Российскую Федерацию, будут действовать до предоставления временного свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности, но не позднее 1 января 2025 года.

«В результате его принятия удастся повысить качество образования в новых регионах, провести интеграцию в сфере воспитания и дополнительного образования школьников и молодежи, выстроить работу с одаренными детьми и на должном уровне осуществлять профессиональную подготовку кадров для развития экономики регионов», — отметила депутат Госдумы Тамара Фролова («Единая Россия»).

Для реализации новых норм потребуется принятие порядка 30 нормативно-правовых актов, уточнил глава комитета Госдумы по образованию и науке Сергей Кабышев (СРЗП).