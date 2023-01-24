Баку, 24 января, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Глава постоянного представительства Азербайджана при ООН Яшар Алиев направил в адрес генсека ООН Антониу Гутерриша письмо с обвинениями в адрес Армении в агрессии и несоблюдении международного права в начале 1990-х годов. Об этом 24 января сообщает агентство «Азертадж».

Яшар Алиев. UN Photo/Evan Schneider Яшар Алиев.

«Отмечается, что в результате агрессии Армении пропали без вести 3890 граждан Азербайджана, в том числе 719 гражданских лиц. В числе гражданских лиц — 71 ребенок, 267 женщин и 326 пожилых людей», — сообщают журналисты.

В письме также говорится, что в Баку установили 872 случая взятия в плен или в заложники военнослужащих и гражданских лиц, о которых до сих пор ничего неизвестно. Основанием для обвинений в адрес Еревана стало обнаружение массовых захоронений азербайджанцев на территории Нагорного Карабаха, перешедшей под контроль Баку, отмечается в письме.

«Были обнаружены убедительные доказательства грубого и систематического нарушения Арменией международного права. С февраля 2021 года по ноябрь 2022 года в массовых захоронениях на этих территориях были обнаружены останки примерно 118 человек», — отметили в агентстве.

Напомним, карабахский конфликт обострился в конце 1980-х годов и вылился в масштабные вооружённые столкновения, которые длились с 1991 по 1994 год. Конфликт перешёл в замороженную фазу после подписания Ереваном, Степанакертом и Баку соглашения о прекращении огня. В 2020 году в ходе новых боёв Азербайджан установил контроль над частью территорий Карабаха.