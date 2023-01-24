Донецк, 24 января, 2023, 14:35 — ИА Регнум. ВС РФ получили приказ двигаться на запад. В ходе его исполнения продавлена оборона боевиков ВСУ, ведутся бои за Угледар. Об этом 24 января сообщил командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский.

Наталья Селиверстова/РИА Новости Александр Ходаковский

«На угледарском направлении активизация. Нашим войскам дан жёсткий приказ — на запад, приказ исполняется. На ряде участков оборона противника продавлена, идёт борьба за охват Угледара», — написал Ходаковский в своем телеграм-канале.

Как отмечает командир «Востока», в боях учтен предыдущий опыт. Командование не дает приказов «брать в лоб населённый пункт». Ходаковский также сообщил о сбитых российскими ПВО беспилотниках противника, которые пытались днем ранее провести разведку. Кроме того, он отметил, что наступление российских подразделений вызвало дезорганизацию в войсках киевского режима, однако после некоторого замешательства противник стал сопротивляться более организованно.

«Нельзя сказать, что они не ожидали нашего наступления, но сканирование эфира все равно показало значительную растерянность и дезорганизацию в рядах противника», — заявил командир батальона.