Комбат «Востока» Ходаковский сообщил о «жёстком приказе» двигаться на запад
Комбат «Востока» Ходаковский: ВС РФ дан «жесткий приказ» двигаться на запад
Донецк, 24 января, 2023, 14:35 — ИА Регнум. ВС РФ получили приказ двигаться на запад. В ходе его исполнения продавлена оборона боевиков ВСУ, ведутся бои за Угледар. Об этом 24 января сообщил командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский.
«На угледарском направлении активизация. Нашим войскам дан жёсткий приказ — на запад, приказ исполняется. На ряде участков оборона противника продавлена, идёт борьба за охват Угледара», — написал Ходаковский в своем телеграм-канале.
Как отмечает командир «Востока», в боях учтен предыдущий опыт. Командование не дает приказов «брать в лоб населённый пункт». Ходаковский также сообщил о сбитых российскими ПВО беспилотниках противника, которые пытались днем ранее провести разведку. Кроме того, он отметил, что наступление российских подразделений вызвало дезорганизацию в войсках киевского режима, однако после некоторого замешательства противник стал сопротивляться более организованно.
«Нельзя сказать, что они не ожидали нашего наступления, но сканирование эфира все равно показало значительную растерянность и дезорганизацию в рядах противника», — заявил командир батальона.