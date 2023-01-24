Москва, 24 января, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Удары по дислокациям ВСУ нанесены в 102 районах зоны проведения спецоперации, сообщил 24 января журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

РИА Новости Боец ВС РФ

Также он отметил, что поражение российские военные нанесли в ходе спецоперации за сутки 64 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в экстренных службах Херсонской области заявили о срыве российскими военными попытки ВСУ форсировать Днепр в районе Новой Каховки.

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