Бахмут, ДНР, 24 января, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ уничтожен в ДНР в ходе спецоперации российскими военными, сообщил 24 января журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

РИА Новости Боеприпасы

Склад ракетно-артиллерийского вооружения уничтожен в районе Новоукраинки. Кроме того, уничтожен пункт управления 57-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Артёмовска.

По словам Конашенкова, эти действия осуществили военные подразделений оперативно-тактической авиации России, а также ракетных войск и артиллерии.