Москва, 24 января, 2023, 14:13 — ИА Регнум. В ходе наступления на донецком направлении войска Южного военного округа Вооружённых сил (ВС) РФ уничтожили до 50 киевских боевиков и реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град» ВСУ. Об этом 24 января рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости Военнослужащий РФ производит наведение реактивной системы залпового огня «Град»

«На донецком направлении продолжены наступательные действия подразделений Южного военного округа. Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение подразделениям 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Северск Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Кроме того, официальный представитель Минобороны отметил, что в результате этого было уничтожено до 50 украинских боевиков, а также бронетранспортер, два пикапа, БМ-21 «Град» и гаубица «Мста-Б».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны РФ показало работу расчётов российских гаубиц в зоне спецоперации.