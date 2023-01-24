Москва, 24 января, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Обвинения, высказанные президентом Франции Эммануэлем Макроном, будто Россия причастна к решению властей Буркина-Фасо вывести из республики французские войска, доказывают, что Париж вмешивается в дела других стран. Об этом 24 января заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Претории с министром иностранных дел Южно-Африканской Республики (ЮАР)

«Мы не вмешиваемся во внутренние дела, а заявление президента Макрона откровенно говорит о том, что Франция допускает и применяет такое вмешательство», — сказал Лавров.

Он добавил, что ранее министр иностранных дел Франции и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель требовали от Москвы объяснений, почему власти Мали обратились к российской частной военной компании для решения вопросов безопасности.

Напомним, правительство Буркина-Фасо 18 января денонсировало соглашение о присутствии в республике французских военных. Им дали месяц, чтобы покинуть страну. Макрон потребовал объяснений такого решения и обвинил Россию в причастности к перевороту, который недавно произошел в Буркина-Фасо.