Москва, 24 января, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Вопрос о конфискации имущества уехавших из страны предателей обсуждается. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 января, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Когда говорят, излишняя мера, связанная с конфискацией, речь идёт о негодяях, кто нарушил закон, те, кто нанес вред. И за это должен понести ответственность. Как правило, другие меры наказания до них не долетают. Они это всё, что называется, спокойно переживают», — говорит спикер палаты парламента.

В этой связи парламентарий предлагает именно такой подход: «Мы его сейчас изучаем, и начнётся работа в этом направлении».

«А те, кто уехал, пережидают времена для них тяжёлые или неспокойные, но при этом себя ведут корректно, на их совести, но мы все понимаем, что это не красит гражданина Российской Федерации», — сказал также Володин.

Конфисковывать предполагают имущество тех, кто поливает «грязью страну».

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