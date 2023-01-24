Берлин, 24 января, 2023, 13:31 — ИА Регнум. В течение скорого времени Германией будет принято решение по поставкам Киеву немецких танков Leopard. Об этом 24 января заявил генсек Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции с главой минобороны ФРГ Борисом Писториусом в Берлине.

Алексей Витвицкий/РИА Новости Йенс Столтенберг

Как указал генсек НАТО, имеющим такие боевые машины странам НАТО уже могут начать тренировки экипажей для них и подготовку указанных танков киевскому режиму, так как для этого необходимо время.

Также он отметил, что боевикам ВСУ нужно более тяжелое и современное, предназначенное не только для обороны оружие, чтобы «выиграть» и захватить освобождённые от них территории Украины.

«Что касается танков «Леопард», решение Германии последует вскоре. Германия уже заявила, что страны, которые хотят передать [эти танки Украине] уже могут начать подготовку экипажей для них и определить, сколько машин они могут передать, поскольку этот процесс займет некоторое время, после того как будет принято решение об отправке танков», — сказал Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета Financial Times написала, что доверие к немецкому оборонному сектору якобы подрывается из-за решения властей ФРГ не давать Польше разрешения на передачу киевскому режиму немецких танков.