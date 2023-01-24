Москва, 24 января, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил разработать поправки в регламент, обязывающие депутатов уведомлять о выезде за границу, передает корреспондент ИА REGNUM 24 января.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

«Сегодня на заседании было дано поручение подготовить поправки в регламент, чтобы депутаты уведомляли соответствующую комиссию о планируемых выездах за рубеж, а председатели комитетов и члены Совета Думы уведомляли бы председателя Государственной думы», — сказал депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР).

Решение принято на фоне проведения специальной военной операции, уточнили в Госдуме.

Госдума может принять соответствующие поправки в свой регламент уже на заседании 24 января, уточнил Нилов.