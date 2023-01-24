Москва, 24 января, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Призыв не преследовать IT-специалистов, ранее покинувших Россию, дать им возможность вернуться в РФ, поддерживают в Кремле, сообщил 24 января пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Илья Питалев/ РИА Новости Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отметив, что «квалифицированные кадры представляют для страны большой интерес», Песков сказал, что российское руководство заинтересовано в том, чтобы «для их возвращения были созданы необходимые условия».

Он подчеркнул, что с этими специалистами нужно вести работу, «чтобы они продолжали свою деятельность на благо российских компаний и в итоге — на благо российского государства».

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Напомним, накануне, 23 января, российский бизнесмен Владимир Потанин призвал «не отталкивать и не гнать» покинувших Россию после начала спецоперации. Это касается и специалистов IT-сферы.

Он выразил мнение, что уехавшие программисты способны, если их вернуть, «производить продукт, которого, кстати, нам катастрофически не хватает».