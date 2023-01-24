В Госдуме предложили отключить монетизацию с YouTube предателям
Глава комитета Госдумы предложила отключить монетизацию с YouTube предателям
Москва, 24 января, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Отключить монетизацию проектов на русском сегменте YouTube уехавших и осуждающих специальную военную операцию предложила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 24 января.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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«Надо методично отключать источники питания», — убеждена Ямпольская.
Она настаивает на том, чтобы перекрыть возможность зарабатывать в России уехавшим предателям.
«Надо отключить монетизацию этих проектов в русском «Ютубе»», — сказала Ямпольская.
Речь идет о тех, кто «поддерживает врага и отрекается от своего Отечества», уточнила глава комитета Госдумы.