Москва, 24 января, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Киев может попытаться совершить покушение на бизнесмена, основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Такое мнение выразил 24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, реальны ли угрозы Украины о покушении.

Сергей Гунеев/РИА Новости Дмитрий Песков

По словам Дмитрия Пескова, Кремлю ничего не известно о возможной просьбе президента Украины к главе ЦРУ США организовать покушение на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Дмитрий Песков уточнил, что это вопрос спецслужб, но опасность есть, так как Киев имеет отношение к покушениям.

«Украина имеет отношения и к покушениям, и к чудовищным убийствам», — сказал Песков, добавив, что опасность покушений на российских граждан есть.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал встречу президента России Владимира Путина с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым 24 января.

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