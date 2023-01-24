Лондон, 24 января, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Решение Германии по поставке танков Киеву подрывает доверие партнеров к оборонному сектору ФРГ. Со стороны Польши и Словакии, а также немецких промышленников раздались мнения о том, что в данной ситуации под угрозой окажутся «будущие закупки и военное сотрудничество». Об этом пишет газета Financial Times.

Philipp Schulze/globallookpress.com Танк Leopard II

Отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца разрешить экспорт танков Leopard 2 на Украину дал другим странам «повод усомниться в партнерских качествах Германии», приводит мнение чиновников издание.

Напомним, днем ранее замглавы министерства иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик в эфире Polskie Radio заявил, что Германия может оказаться в международной изоляции в случае отказа поставить Украине основные боевые танки Leopard.

Комментируя разлад между странами — членами НАТО в дискуссии по поставкам Украине тяжелой бронетехники, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что «нервозность среди членов альянса повышается постоянно».