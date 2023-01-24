Москва, 24 января, 2023, 12:47 — ИА Регнум. В Москве вынесен приговор по делу о злоупотреблениях в Роскосмосе при поставках ракетных двигателей. На скамье подсудимых оказался генеральный директора НПО имени С. А. Лавочкина Владимир Колмыков и бывший глава РКК «Энергия» Владимир Солнцев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Фемида

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Вердикт обвиняемым по делу о хищении 662 миллионов рублей был оглашён 24 января в Химкинском суде. Оба фигуранта получили реальные сроки лишения свободы.

«Приговором Химкинского городского суда Московской области Колмыкову назначено три года, а Солнцеву ― шесть лет колонии общего режима», ― следует из приговора.

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Также осуждённые обязаны вернуть в казну всю сумму причинённого ущерба. Оба взяты под стражу в зале суда.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года Следственный комитет России завершил следственные действия по делу о хищении более 1 млрд рублей при поставках для научно-энергетического модуля Международной космической станции. По уголовному делу проходит в том числе бывший гендиректор ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Солнцев. Средства были отмыты в Гонконге и ОАЭ, где и приобретались комплектующие модуля.