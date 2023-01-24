Донецк, 24 января, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Российским бойцам под Авдеевкой в ходе боёв часто приходится сталкиваться с иностранными наёмниками в составе ВСУ. Об этом 23 января сообщил РИА Новости офицер первой Славянской бригады Вооружённых сил России с позывным Хохол.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

«Очень много слышно зарубежную речь в радиоперехватах. Да и парни наши, герои, которые прыгают во вражеские окопы, очень много слышат зарубежной речи», — сказал офицер.

По его словам, чаще всего встречаются носители английского языка. Кроме того, на фронте замечали поляков и немцев, также иногда слышали разговоры на французском.

Российский офицер отметил, что, несмотря на такое количество наёмников, Славянская бригада продолжает успешно действовать на Авдеевском направлении.

Напомним, Авдеевка находится в 21 километре от Донецка. Её освобождение имеет важное значение для прекращения обстрелов города боевиками ВСУ.