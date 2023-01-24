Москва, 24 января, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Российская наука, несмотря на санкции, остается в числе мировых лидеров. Во многих направлениях, в том числе таких, как искусственный интеллект, Россия продолжает лидировать. Об этом заявил 24 января в ходе брифинга в Координационном центре российского правительства вице-премьер РФ по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко.

Григорий Сысоев/РИА Новости Вице-премьер РФ по вопросам цифровой экономики и инновациям РФ Дмитрий Чернышенко

«Наша наука остается среди мировых лидеров, несмотря на то, что нас пытаются выкидывать из различных международных рейтингов. Мы продолжаем лидировать во многих направлениях высоких технологий, таких как искусственный интеллект», — заявил Чернышенко.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил в России десятилетие науки и технологий. Указ об этом глава государства подписал в апреле 2022 года. Согласно этому документу, в течение 2022–2031 годов в сферу исследований и разработок должны привлекаться молодые ученые. Для них будут создаваться условия для непосредственного участия в развитии страны и общества.