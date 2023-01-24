Москва, 24 января, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Законопроект о создании свободной экономической зоны на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей разработали депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, передает корреспондент ИА REGNUM 24 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика

«Буду об этом говорить в ближайшее время с председателем правительства России Михаилом Мишустиным», — заявил Слуцкий.

Депутат Госдумы убежден, что предлагаемый законопроект облегчит восстановление во многом разрушенной экономики за период пребывания территорий в составе Украины.

«Должны быть все условия для восстановления объектов и разрушенной инфраструктуры, развития инфраструктурно значимых экономических предприятий, новых проектов, не должно быть огромного количества надзорных органов, — все то, что свойственно свободной экономической зоне. Соответствующий проект закона существует, но двигается крайне медленно», — добавил парламентарий.