Москва, 24 января, 2023, 11:03 — ИА Регнум. На кадрах, обнародованных Минобороны Российской Федерации 24 января, показали уничтожение бронетехники ВСУ в зоне спецоперации.

Андрей Черкасский ИА REGNUM БМПТ «Терминатор»

Боевики ВСУ ликвидированы российским танком под прикрытием боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Вооруженные силы РФ с помощью беспилотников обнаружили в лесном массиве выдвижение подразделения противника на боевой машине пехоты, усиленное танком.

В результате боя вражеские БМП и танк были уничтожены. Боевики ВСУ понесли потери и бежали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны РФ опубликовало запись, согласно которой беспилотники ВС РФ «Орлан-10» позволяют российским военным вычислять расположение иностранных наемников в зоне спецоперации по зарубежным номерам мобильных телефонов.