Симферополь, 24 января, 2023, 10:45 — ИА Регнум. На автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста 26 января, сообщает Минтранс России в официальном телеграм-канале.

Константин Михальчевский/РИА Новости Ремонтные работы на Крымском мосту

В сообщении говорится, что ограничения в движении транспорта будут введены 25 января в 23:00 на автоподходах к Крымскому мосту. Полное закрытие автодорожной части моста планируется осуществить на период с 26 января 00:00 до 12:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее движение на Крымском мосту временно останавливали 14 и 17 января.