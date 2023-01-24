Пушилин назначил Моргуна на должность главы администрации Мариуполя
Донецк, 24 января, 2023, 10:37 — ИА Регнум. Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назначил Олега Моргуна на должность главы администрации города Мариуполя.
Сергей Аверин/РИА Новости
Олег Моргун
«Назначить Моргуна Олега Валериевича главой администрации города Мариуполя», — говорится в указе, подписанном 23 января 2023 года.
Ранее эту должность занимал Константин Иващенко.
Напомним, Олег Моргун занимал пост главы администрации Новоазовского района ДНР. Теперь эту должность займет Василий Овчаров.